Wegen der eingetrübten Konjunktur und schwächerer Steuereinnahmen hat die Bundesregierung den Haushalt für 2020 eingedampft. Auch der Verteidigungsetat schrumpft. Deutschland entfernt sich damit noch weiter von der Nato-internen Verabredung. Die Mitgliedstaaten hatten 2014 vereinbart, ihre Verteidigungsausgaben binnen eines Jahrzehnts "Richtung zwei Prozent" des BIP zu steigern.



Kramp-Karrenbauer hatte am Samstag anlässlich des 75. Jahrestages des Attentats auf Hitler der Bundeswehr ihre volle Unterstützung zugesagt. "Sie können sich auf mich verlassen", versprach sie den Soldaten. Zugleich würdigte die Ministerin und CDU-Vorsitzende die Auslandseinsätze der Bundeswehr, bei denen sich die Soldaten dafür einsetzten, "Menschen ein Leben in ihrer Heimat zu ermöglichen, in Würde, in Frieden, frei von Furcht".