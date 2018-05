Der BGH stärkte die Rechte von Mietern und Wohnungseigentümern. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Bundesgerichtshof hat in zwei Urteilen die Rechte von Mietern und Wohnungseigentümern bei ungewöhnlich hohen Energierechnungen gestärkt (Az.: VIII ZR 148/17 und VIII ZR 189/17).



Mieter in Südhessen sollten laut Abrechnung fast die Hälfte der Heizenergie des ganzen Hauses verbraucht haben, obwohl ihr Anteil an der Wohnfläche unter 13 Prozent liegt. Der Energiekonzern EWE berechnete einem Ehepaar für den Stromverbrauch eines Jahres über 9.000 Euro, etwa das Zehnfache der Vorjahreswerte.