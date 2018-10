Jens Stoltenberg Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Eine Aufkündigung des INF-Abrüstungsabkommens für Mittelstreckenraketen wird nicht zu einer neuen atomaren Aufrüstung in Europa führen. Zu dieser Einschätzung kommt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er glaube nicht, "dass Bündnispartner in Reaktion auf den neuen russischen Marschflugkörper mehr Nuklearwaffen in Europa stationieren".



Stoltenberg äußerte sich damit erstmals öffentlich zu der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die INF-Vereinbarung aufkündigen zu wollen.