Im Juli 2014 erheben die USA erstmals öffentlich schwere Vorwürfe gegenüber Moskau: Russland habe unerlaubt eine landgestützte Mittelstreckenrakete getestet. Moskau habe gegen den INF-Vertrag verstoßen, so das US-Außenministerium. US-Präsident Barack Obama unterrichtet den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Brief über die Erkenntnisse.



Russland spricht von einem "Propagandakrieg" vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts. In Moskau heißt es, die USA wollten den angeblichen Verstoß vermutlich als Argument dafür nutzen, eigene Raketen näher an der russischen Grenze zu stationieren.