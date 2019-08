Israelische Drohnen werden nun von der Bundeswehr angemietet.

Quelle: Abir Sultan/EPA/dpa

Die israelische Armee setzt zwar auch auf KI-Systeme in ihren Carmel-Schützenpanzern. Sie lässt die aber nicht vollkommen selbständig operieren, sondern setzt ein oder zwei Panzersoldaten noch zur Beaufsichtigung in das Gefährt. Eine Fernsteuerung sei auch verfügbar, heißt es aus Armeekreisen.



Beim Gebirgsjägerbataillon 231 der Bundeswehr sichert ein autonomes Fahrzeug den Gebirgsjägerzug. Bei Feindkontakt erkennt das Fahrzeug die Position der gegnerischen Schützen und fordert Drohnen an. Allerdings soll bei solchen Konzepten des vernetzten Gefechtsfeldes immer noch ein Gruppenführer den Oberbefehl über die Waffensysteme haben.