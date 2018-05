Heiko Maas betonte die Einigkeit der EU in der Iran-Frage. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Im Streit um das iranische Atomabkommen hat sich Außenminister Heiko Maas (SPD) bei seinem Antrittsbesuch in Washington bestimmt gezeigt. "Wir in Deutschland, aber auch in Europa sind entschlossen, alles dazu beizutragen, dieses Abkommen aufrechtzuerhalten", sagte er.



"Wir wollen keine Verbreitung von Atomwaffen in unserer erweiterten Nachbarschaft", sagte Maas. Die USA haben das Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe aufgekündigt. Die EU möchte es am Leben halten.