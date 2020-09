Siv Jensen, Chefin der Fortschrittspartei FrP.

Quelle: Fredrik Varfjell/NTB/dpa

Norwegens Mitte-Rechts-Regierung ist zerbrochen. Die rechtspopulistische Fortschrittspartei FrP kündigte an, sich aus dem Regierungsbündnis zurückzuziehen. Hintergrund seien Differenzen um die Rückkehr einer mutmaßlichen IS-Anhängerin aus Syrien, sagte FrP-Chefin Siv Jensen.



Die 29-Jährige war am Freitag mit ihren Kindern nach Norwegen zurückgekehrt. Die Norwegerin war zuletzt in dem von Kurden kontrollierten Lager Al-Hol im Nordosten Syriens festgehalten worden. Eines ihrer Kinder, ein fünf Jahre alter Junge, soll schwer krank sein.