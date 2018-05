Ein Bischof bricht bei einen Gottesdienst die Hostie. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Im Streit in der Deutschen Bischofskonferenz um die Teilnahme von Protestanten an der Kommunion hat der Vatikan die Bischöfe zu einer gemeinsamen Lösung aufgerufen. Papst Franziskus bitte die deutschen Bischöfe, "im Geist kirchlicher Gemeinschaft eine möglichst einmütige Regelung zu finden", hieß es in einer Mitteilung des Vatikans.



Der Chef der Glaubenskongregation, Francisco Ladaria Ferrer, habe erklärt, dass Franziskus "das ökumenische Engagement der deutschen Bischöfe würdigt".