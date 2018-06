Tatsächlich ist der Bedarf an Kreuzen in Bayern stark erhöht, seit Ministerpräsident Söder sein Vorhaben publik gemacht hat. Hunderte Kreuze sollen zusätzlich aufgehängt werden, zum Beispiel in die Landratsämter, in alle Ministerien und zum Beispiel die die Münchner Staatsbibliothek. "Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes", so heißt es in der Anordnung, sei "gut sichtbar" ein Kreuz anzubringen. Als Zeichen der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns. Für Hochschulen, Museen und Theater gilt keine Verpflichtung, sondern lediglich eine Empfehlung.