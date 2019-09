Wir werden über das Verfassungsgericht am Ende eine Neuwahl erstreiten. Jörg Urban, AfD-Spitzenkandidat

AfD-Spitzenkandidat Urban kündigt bereits an, die Wahl anfechten zu wollen. "Wir werden über das Verfassungsgericht am Ende eine Neuwahl erstreiten", sagt Urban am Wahlabend im MDR. AfD-Parteichef Alexander Gauland will eine Klage zumindest nicht ausschließen. "Die Sachsen haben sich immer offen gelassen, dieses Urteil überprüfen zu lassen und das werden sie auch weiter machen", sagt Gauland heute.de am Wahlabend.