Wegen des Koalitionsstreits um den Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, kommt es am Nachmittag zu einem Krisentreffen im Bundeskanzleramt.



Wie das ZDF aus Koalitions- und Regierungskreisen erfuhr, ist ein Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit SPD-Chefin Andrea Nahles und CSU-Chef Horst Seehofer geplant. Die SPD fordert von Merkel, für Maaßens Ablösung zu sorgen. Maaßen steht unter anderem wegen seiner Aussagen zu den Ereignissen in Chemnitz in der Kritik.