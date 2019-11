CSU-Generalsekretär Markus Blume. Archivbild

Die CSU lehnt die Steuerpläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für reine Männer-Vereine ab. "Vereine steuerlich zu benachteiligen, weil sie sich mit ihrem Angebot nur an Frauen oder nur an Männer wenden, ist grundfalsch", sagte Generalsekretär Markus Blume.



Er reagierte auf eine Aussage von Scholz, entsprechenden Vereinen die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. "Es ist absurd, unsere Vereine nach Gender- Aspekten in Gut und Schlecht einzuteilen", betonte Blume.