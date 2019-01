US-Präsident Donald Trump will eine Mauer zu Mexiko bauen lassen.

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump kämpft weiter für sein Prestigeprojekt einer Grenzmauer zu Mexiko. Dafür nimmt er weiterhin auch einen teilweisen Regierungsstillstand in Kauf. Er erneuerte seine Drohung, notfalls den Nationalen Notstand auszurufen und so den Mauerbau gegen das Parlament durchzusetzen.



"99 Prozent unserer illegalen Grenzübertritte werden enden", twitterte Trump. Die Demokraten verweigern jedoch die Aufnahme der von Trump geforderten 5,6 Milliarden Dollar in ein Haushaltsgesetz.