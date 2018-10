Nachtbereitschaft in der Apotheke (Archiv). Quelle: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerver/dpa

Die deutschen Apotheker haben die Koalition in Berlin aufgefordert, das versprochene Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten umzusetzen. Die von Online-Apothekern im Ausland gewährten Rabatte gefährdeten heimische Apotheken.



Notwendig sei eine juristisch wasserdichte Lösung, damit Medikamente überall gleich viel kosteten, sagte Friedemann Schmidt, Präsident der Bundesvereinigung Apothekerverbände in München. Dort beginnt an diesem Mittwoch der Apothekertag.