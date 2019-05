Zuletzt sorgte aber ein auf den 27. März datierter Brief Muellers an Barr für Wirbel, der die Spannungen zwischen den langjährigen Freunden offen zutage treten lässt. Mueller kritisierte darin eine verkürzte Darstellung seiner Arbeit durch den Minister. Barr habe "Verwirrung" gestiftet und "den Zusammenhang, das Wesen und den Gehalt" der Untersuchungen seines Teams nicht "voll erfasst", schrieb Mueller.



Barr räumte ein, dass ihn der "etwas unverschämte" Brief verstört habe. Zugleich sagte er dem Ausschuss, er habe nach Erhalt des Schreibens mit Mueller telefoniert und dieser habe ihm versichert, er habe nie andeuten wollen, dass das Justizministerium den Bericht falsch dargestellt habe. Mueller habe ihm zudem gesagt, die Presse habe zu viel in die Zusammenfassung hineininterpretiert.