Ursula von der Leyen in Washington Quelle: epa

Im Vorfeld des NATO-Gipfels im Juli ist Ursula von der Leyen (CDU) für politische Gespräche in die USA gereist. Die Verteidigungsministerin will ihren US-Kollegen James Mattis treffen. Bei dem Gespräch dürfte es auch um den Streit um Verteidigungsausgaben in der NATO und um die Lastenteilung im Bündnis gehen.



Die USA bestehen darauf, dass NATO-Partner zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts spätestens 2024 für Verteidigung ausgeben. Deutschland sieht das anders.