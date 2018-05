Doch dort, wo die neuen Trassen gerade entstehen oder einmal verlaufen sollen, hält sich die Begeisterung oft in Grenzen - trotz des Versprechens, die Leitungen entgegen der ursprünglichen Planung unter der Erde zu verstecken. Die Proteste gehen weiter. So auch in Großmoor in der Lüneburger Heide. Das Dorf liegt inmitten weitläufiger Wälder, Wiesen und Moore. Die Menschen lieben die Ruhe, doch genau hier könnte die künftige Trasse der Südlink-Stromautobahn führen, in unmittelbarer Nähe von Wohngebäuden.



"Für uns als Dorf würde das bedeuten, dass wir 30 Jahre lang hier keine Straße und auch kein Haus bauen können. Wir möchten aber als Dorf weiter zusammenwachsen, viele junge Familien ziehen gerade hierher", kritisiert Angela Hoffmann von der Bürgerinitiative Adelheidsdorf. Ihre Befürchtungen sind nicht unbegründet: Weil auf den Kabeltrassen keine Bäume oder Häuser stehen dürfen, könnte das Stromprojekt die Entwicklung der betroffenen Städte und Gemeinden massiv aus dem Takt bringen. Großmoor wäre damit nur ein Beispiel von vielen.