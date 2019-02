Robert Habeck

Im Streit um den Stickstoffdioxid-Grenzwert hat Grünen-Chef Robert Habeck Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kritisiert. "Der Verkehrsminister will jetzt dem Umwelt- und dem Gesundheitsministerium beibringen, was die richtigen Gesundheitswerte sind", sagte Habeck in der ZDF-Sendung "maybrit illner".



Hätte die Regierung dafür gesorgt, dass die Autoindustrie Diesel-Hardware-Nachrüstungen vornehmen müsste, "hätten wir die ganze Debatte nicht", sagte der Grünen-Politiker.