In der EU gibt es Befürworter und Gegner des Gas-Pipeline-Projekts Nord Stream 2. Dazu steht heute in Brüssel eine wichtige Entscheidung an. Zuletzt schlug sich Frankreich im Unterschied zu Deutschland auf die Seite derer, die die EU-Gasrichtlinie ändern wollen. Daher gab es Unstimmigkeiten zwischen den beiden Ländern.