Das Verlegeschiff "Audacia" verlegt Rohre für Nord Stream 2.

Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Die Grünen wollen im Bundestag noch in dieser Woche den Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2 zum Thema machen. Die Fraktion hat eine Aktuelle Stunde beantragt, teilte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt mit.



Vorige Woche hatten sich die EU-Staaten nach einem Streit zwischen Deutschland und Frankreich auf eine Position geeinigt. Die Gasrichtlinie soll so geändert werden, dass Pipelines aus Drittländern wie Russland in die EU denselben Regeln unterworfen werden wie Leitungen innerhalb der EU.