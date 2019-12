Ein Kran verlädt Rohre für die Ostsee-Pipeline auf ein Schiff

Quelle: dpa

Außenminister Heiko Maas hofft, dass US-Sanktionen gegen Firmen im Zusammenhang mit der Gas-Pipeline Nord Stream 2 noch verhindert werden. "Wir fordern den Senat auf, dem nicht nachzukommen", sagte er in der ZDF-Sendung "maybrit illner".



Das US-Repräsentantenhaus hatte die Sanktionen am Mittwoch auf den Weg gebracht. Der Senat entscheidet wahrscheinlich nächste Woche. Nord Stream 2 soll vom kommenden Jahr an unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern.