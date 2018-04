IG Metall und Betriebsrat werfen PSA offenen Tarifbruch vor. "PSA und die Geschäftsleitung nehmen billigend den Bruch von Tarifverträgen in Kauf", hieß es in einem Flugblatt, in dem für die Betriebsversammlungen heute mobilisiert wurde. Medienberichten zufolge plant Opel in Eisenach einen massiven Personalabbau, die Belegschaft könnte von derzeit rund 1.800 auf nur noch knapp 1.000 Leute sinken. Opel sagte dem ZDF, dass man keine Spekulationen kommentiere und über die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Eisenach aktuell verhandele.



IG Metall und Betriebsrat pochen darauf, dass PSA nach dem Wegfall des Modells Corsa in Eisenach neben dem Adam ein zweites, volumenstarkes Modell bauen lässt. Die Arbeitnehmervertreter befürchten, dass der Standort sonst keine Zukunft hat. Aus Sicht der IG Metall ist Eisenach eine Nagelprobe für die weiteren Verhandlungen über die Auslastung der anderen Opel-Standorte.