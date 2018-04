Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Opel-Eigner PSA aufgefordert, bei der Übernahme gemachte Zusagen einzuhalten. "Wir erwarten jetzt erst mal von dem Unternehmen, dass es all das, was es versprochen hat im Zusammenhang mit der Übernahme, auch einhält", sagte die Kanzlerin.



Der kriselnde Autobauer Opel plant laut Gewerkschaftsinformationen einen massiven Personalabbau in seinem Montagewerk Eisenach. PSA hatte bislang versichert, die Opel-Sanierung ohne Entlassungen voranzubringen.