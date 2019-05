Ein Paketbote liefert Pakete aus. Symbolbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Im Streit um ein Gesetz für bessere Arbeitsbedingungen von Paketzustellern verschärft sich der Ton in der Koalition. Arbeitsminister Hubertus Heil widersprach Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): "Der Vorwurf, dass das eine Wachstumsbremse ist, ist einigermaßen lächerlich", sagte der SPD-Politiker in der ARD.



"Es ist ja nicht zu akzeptieren, dass Recht und Gesetz umgangen werden. Und das darf in einer sozialen Marktwirtschaft kein Wirtschaftsminister, kein Arbeitsminister akzeptieren."