Juan Guaido (M.) in der Nationalversammlung.

Quelle: Pedro Rances Mattey/dpa

Rund 100 Abgeordnete der Opposition in Venezuela um den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido haben sich gegen den Widerstand der Nationalgarde Zugang zum Parlament verschafft. Dort wurde Guaido erneut als Parlaments-Präsident vereidigt.



Am Sonntag war er von den Abgeordneten der Opposition in das Amt wiedergewählt worden. Am selben Tag hatten allerdings Parlamentarier der Partei des Präsidenten Nicolas Maduro sowie Abtrünnige der Opposition bereits Luis Parra zum Parlamentspräsidenten gewählt.