Oberstes Gericht in Warschau. Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Im Streit über die Zwangspensionierung von Richtern in Polen droht die EU-Kommission mit einer Klage, falls Warschau nicht binnen eines Monats Änderungen veranlasst. Brüssel wies die Argumente der nationalkonservativen Regierung in Polen zurück und setzte die neue Frist.



Die EU-Kommission sieht die Unabhängigkeit der Gerichte, die Gewaltenteilung und damit EU-Grundwerte in Polen in Gefahr. Der Streit mit Brüssel kann im äußersten Fall zum Entzug von Stimmrechten im EU-Ministerrat führen.