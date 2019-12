Russlands Präsident Wladimir Putin.

Quelle: Alexander Nemenov/Pool AFP/AP/dpa/Archivbild

Aus Protest gegen Äußerungen des Kremlchefs Wladimir Putin zur Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs hat Polen den russischen Botschafter ins Außenministerium in Warschau einbestellt.



"Wir sind bereit, Russlands Diplomaten die historische Wahrheit so lange wie nötig zu erklären", schrieb Vizeaußenminister Marcin Przydacz am Samstag bei Twitter. Die Welt werde die "wahre Bedeutung" des Molotow-Ribbentrop-Paktes, des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts vom August 1939, nicht vergessen.