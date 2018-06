Kommt die Rente mit 63 zu früh?: Senioren auf einer Bank am See. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

In der CDU und in der Wirtschaft wird die von der großen Koalition eingeführte Rente mit 63 in Frage gestellt. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn verlangte in der "Rheinischen Post" ihre Abschaffung.



Der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Michael Hüther, sagte der "Welt", die Rente mit 63 müsse "rückabgewickelt" werden. Mehr als 200.000 Arbeitskräfte hätten zu arbeiten aufgehört - alles Gutverdiener mit mittlerer und höherer Bildung.