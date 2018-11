Jürgen Hardt (CDU) spricht im Bundestag. Archivbild Quelle: Gregor Fischer/dpa

Vor deutsch-polnischen Regierungskonsultationen heute in Warschau haben Unionsexperten Reparationsforderungen aus dem Nachbarland zurückgewiesen. Polen sollte akzeptieren, dass die Frage nach Reparationszahlungen rechtlich und politisch abgeschlossen sei, sagte der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt (CDU).



Am vergangenen Wochenende hatte Polens Präsident Andrzej Duda in einem Interview darauf gepocht, dass das Thema der Reparationen nicht erledigt sei.