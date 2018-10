Der nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton. Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Nach dem angekündigten Ausstieg der USA aus einem wichtigen Abrüstungsabkommen mit Russland will US-Sicherheitsberater John Bolton in Moskau Gespräche führen. Bolton soll der russischen Seite die Strategie von US-Präsident Donald Trump zum sogenannten INF-Vertrag darlegen.



Trump hatte am Wochenende den Ausstieg aus dem Abkommen angekündigt, was Russland scharf kritisierte. Bolton soll unter anderem Außenminister Sergej Lawrow sowie den Chef des Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, treffen.