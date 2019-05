Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Archivbild

Die Ukraine hat den UN-Sicherheitsrat aufgerufen, im Streit um eine erleichterte Vergabe russischer Pässe an Bürger in der Ostukraine einzuschreiten. Der ukrainische UN-Botschafter Wolodymyr Jeltschenko bezeichnete das russische Vorgehen als "illegal". Er warnte vor einer "schleichenden Annexion" der Ostukraine.



Moskau hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass für Bürger in der Ostukraine die Vergabe von russischen Pässen erleichtert werde. Russland hat im Sicherheitsrat ein Vetorecht.