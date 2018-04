Das Opel-Werk in Eisenach. Quelle: arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa

Im Streit um die Sanierung bei Opel pocht Konzernchef Michael Lohscheller weiter auf Zugeständnisse der Mitarbeiter. Sonst gebe es keine Chance, die deutschen Werke wettbewerbsfähig zu machen, sagte Lohscheller den VRM-Zeitungen mit Sitz in Mainz vom Freitag.



"Ich tue mich schwer damit, dass ein Unternehmen in solch einer wirtschaftlichen Schieflage in vielen Bereichen noch übertariflich zahlt", sagte Lohscheller. Opel versucht derzeit unter dem Druck von PSA, seine Kosten massiv zu senken.