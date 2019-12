Der Europäische Gerichtshof sitzt in Luxemburg. Archivbild

Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Im Streit von Umweltschützern mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) Zwangshaft wegen Verstößen gegen EU-Recht nicht ausgeschlossen. Er baute aber hohe Hürden auf. Voraussetzungen seien eine existierende Rechtsgrundlage in Deutschland und die Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit.



Die Entscheidung müsse in Deutschland fallen. Bayern soll ein rechtsgültiges Urteil des Verwaltungsgerichts München von 2012 zur Luftreinhaltung in der Landeshauptstadt nicht umgesetzt haben.