Falls die Grünen im Bundesrat weiterhin die Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer für Migranten verhindern, will die FDP den Vermittlungsausschuss einschalten. FDP-Chef Christian Lindner nannte die Haltung der Grünen "verantwortungslos".



Der Bundesrat soll am kommenden Freitag darüber abstimmen, ob die Maghreb-Staaten Algerien, Marokko und Tunesien sowie Georgien als sichere Herkunftsstaaten gelten sollen. Die Bundesregierung will so Asylverfahren beschleunigen.