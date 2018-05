Chinas Präsident Xi Jinping (r) trifft sich mit Vietnams Führung. Quelle: Hoang Dinh Nam/POOL/dpa

Im laufenden Konflikt um das Südchinesische Meer ist Chinas Präsident Xi Jinping in Hanoi eingetroffen. Die Beziehungen beider Länder waren wegen des Streits um Gebietsansprüche in dem rohstoff- und verkehrsreichen Meer abgekühlt. Mit dem Chef der kommunistischen Partei Vietnams, Nguyen Phu Trong, und Präsident Tran Dai Quang will Xi eine Lösung erarbeiten.



Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen mit Quang angeboten, im Konflikt um das Südchinesische Meer zu vermitteln.