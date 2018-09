Doppelte Staatsbürgerschaft für Südtiroler? Rom ist dagegen. Quelle: Andreas Gebert/dpa

Das italienische Außenministerium hat verärgert auf Pläne der Regierung in Wien reagiert, Mitgliedern der deutschsprachigen Minderheit in der italienischen Provinz Südtirol die österreichische Staatsbürgerschaft zuzuerkennen. "Diese Initiative ist unpassend wegen ihrer potenziell Unruhe stiftenden Wirkung", sagte das Außenministerium in Rom.



Südtirol gehörte zu Österreich, bevor es nach dem Ersten Weltkrieg Italien zugeschlagen wurde. Die Südtiroler Regierung begrüßte die Wiener Pläne.