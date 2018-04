Erneut gab es Streiks bei Amazon in Bad Hersfeld und Leipzig. Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Im Streit um eine Tarifbindung bei Amazon erhöht ver.di den Druck auf den Onlinehändler. Im hessischen Bad Hersfeld und in Leipzig rief die Gewerkschaft mit Beginn der Nachtschicht am Dienstag zum Streik auf.



Der Dienstag nach Ostern sei "ein guter Tag für einen Tagesstreik", erklärte Thomas Schneider, ver.di-Streikleiter Leipzig. "Das erhöhte Bestellvolumen aus den Ostertagen konnte so nur verzögert abgearbeitet werden." Der Tarifstreit zwischen Amazon und ver.di zieht sich seit Jahren hin.