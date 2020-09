Scheuer stemmt sich weiter gegen ein Tempolimit. Archivbild

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Nach der Neutralitätsbekundung des ADAC in der Tempolimit-Debatte hat Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) den Automobilclub scharf kritisiert. "Ein 'neutrales' Durchlavieren bei diesem Thema gibt es definitiv nicht", sagte Scheuer der "Bild am Sonntag".



Die vielen ADAC-Mitglieder, die bei der jetzigen bewährten Regelung bleiben wollen, würden das dem Vorstand "deutlich machen", sagte Scheuer. In einer Umfrage des ADAC unter den Mitgliedern hatten 50 Prozent gegen ein Tempolimit votiert, aber auch 45 Prozent dafür.