Und Präsident Donald Trump? Der will weiterhin schärfere Einwanderungsgesetze und seine Mauer, die er bislang vom Kongress nicht finanziert bekommen hat. Und so erpresst er nun mit den von ihren Eltern getrennten Kindern den Kongress, namentlich die Demokraten: Ihre Misere, so sagt und twittert Trump, könne ganz schnell ein Ende haben, wenn denn nur die bislang so widerwilligen Demokraten an den Verhandlungstisch kommen, schärferen Einwanderungsgesetzen und der Mauer zustimmen würden. Was er verschweigt, ist, dass er allein diese Praxis der Familientrennung aufheben könnte. Er macht seinen Punkt klar: "Die USA werden kein Einwanderungscamp sein. Mit mir nicht. Ein Land, das seine Grenzen nicht sichern kann, ist kein Land!"