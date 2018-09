Anita Hill (2017) Quelle: ap

Auch Anita Hill, die Anklägerin von 1991, hat sich zu Wort gemeldet. "Macht nicht dieselben Fehler wie 1991." In einem Kommentar in der "New York Times" fordert sie den Senat auf, eine unabhängige Untersuchungskommission zu beauftragen. "Übereilt die Anhörung nicht", warnt sie. Sie selbst wurde damals vom ausschließlich mit Männern besetzten Justizausschuss gnadenlos bloßgestellt. "Dazu darf und wird es im Zeitalter von #MeToo nicht mehr kommen", meint Nina Totenberg, langjährige Gerichtsreporterin des National Public Radio. "Die Republikaner haben Anita Hill damals als Erotomanin und Lügnerin bezeichnet. So desinteressiert und taktlos werden sie diesmal nicht sein." Zumal inzwischen 23 Frauen im Senat sitzen, darunter auch Republikanerinnen wie Susan Collins und Lisa Murkowski.