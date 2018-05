Carter Page war Wahlkampfberater von US-Präsident Donald Trump. Quelle: Yuri Kochetkov/EPA/dpa

Die US-Demokraten haben republikanische Kritik am FBI-Vorgehen in den Russland-Ermittlungen in einem Memorandum zurückgewiesen. Das Dokument ist praktisch eine Gegendarstellung zu einem republikanischen Memorandum, das Anfang Februar veröffentlicht worden war.



Im Mittelpunkt dieses Papiers stand der Vorwurf, das FBI habe 2016 bei seinen Russland-Ermittlungen fragwürdige Methoden angewandt, um die Genehmigung zur geheimdienstlichen Überwachung des Trump-Wahlkampfberaters Page zu erhalten.