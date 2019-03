Kanzlerin Merkel hält die Verteidigungsausgaben für ausreichend.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Kritik an den deutschen Verteidigungsausgaben zurückgewiesen. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt sei in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, sagte sie in Berlin. Sie reagiert damit auf Aussagen des US-Botschafters in Berlin, Richard Grenell.



Dieser hatte kritisiert, dass sich Deutschland in seiner Finanzplanung vom Nato-Ziel entferne, zwei Prozent für Verteidigung auszugeben. Merkel warnte davor, die mittelfristige Finanzplanung zum Maßstab zu nehmen.