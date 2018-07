Der Konflikt am Rande des NATO-Gipfels spitzt sich offenbar zu. Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Bei ihrem Gipfel in Brüssel sind die NATO-Partner zu einer Sondersitzung zusammengekommen. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor nach Angaben von Diplomaten offen mit einem amerikanischen Alleingang in Verteidigungsfragen gedroht. Wenn die Bündnispartner nicht sofort zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgäben, würden die Amerikaner ihr eigenes Ding machen, sagte er demnach.



Was Trump für den Fall einer Nichterfüllung seiner Forderung plant, blieb zunächst offen.