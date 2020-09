Das Logo von Facebook. Archivbild

Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Facebook hat einer Zahlung von 40 Millionen US-Dollar (36 Millionen Euro) an Werbekunden wegen überhöhter Zeitangaben bei Werbevideos zugestimmt. Vor dem Bundesgericht in Oakland bestritt der Konzern jegliches Fehlverhalten, teilte die Zeitung "San Jose Mercury News" mit.



Werbekunden hatten Facebook 2016 verklagt. Die gemessene Zeit, die Konsumenten mit einem Werbevideo verbrachten, war laut Klage um bis zu 900 Prozent aufgebläht worden. Facebook hatte einen Fehler in der Formel zugegeben.