heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer will wegen der EU-Personalie Ursula von der Leyen nicht die Große Koalition platzen lassen. "Ich gehe nicht so weit", sagte sie im ZDF-"Morgenmagazin". Sie könne Frau Merkel nicht vorhalten, dass sie sich nicht entsprechend des Koalitionsvertrages verhalten hätte.



"Sie hat sich im Europäischen Rat enthalten", sagte Dreyer. Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte die Nominierung als Grund bezeichnet, die Koalition in Berlin zu verlassen.