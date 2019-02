Maruv hatte den nationalen Vorentscheid gewonnen.

Die Ukraine will dieses Jahr nicht am Eurovision Song Contest (ESC) teilnehmen. Als Grund führte die ukrainische Radio- und Fernsehanstalt die "exzessive Politisierung des nationalen Vorentscheids" an. Zuvor war es zu einem Streit zwischen der Siegerin der Vorauswahl und der Rundfunkanstalt gekommen.



Die Sängerin Maruv wollte Vorgaben des Senders nicht akzeptieren. Nach ihren Angaben untersagte ihr der Vertrag auch Auftritte in Russland, obwohl sie mehrere Konzerte geplant hatte.