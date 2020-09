Auschwitz-Birkenau

Polen hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin aufgefordert, bei der Auschwitz-Gedenkveranstaltung am Freitag in Israel die historische Wahrheit zu sagen. Der Zweite Weltkrieg und die Opfer des Holocausts sollten nicht für politische Ziele benutzt werden, sagte Außen-Staatssekretär Szymon Szynkowski vel Sek.



Er reagierte auf Äußerungen Putins, dass Polen eine Mitschuld am von NS-Deutschland begonnenen Weltkrieg trage und die Regierung in Warschau antisemitisch gewesen sei.