Anlass der heftigen Proteste ist eine überraschende Wende bei der Auszählung der Stimmen zur Präsidentenwahl. Hatte die staatliche Wahlbehörde am Sonntagabend noch eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Evo Morales und Herausforderer Carlos Mesa in Aussicht gestellt, hieß es nun am Montagabend Morales habe nun doch den notwendigen Vorsprung von zehn Prozent der Stimmen erreicht. Damit wäre Morales eine unberechenbare Stichwahl erspart geblieben, in die er angesichts der sich abzeichnenden Koalition der Oppositionskandidaten plötzlich nicht mehr als Favorit gegangen wäre.



In Bolivien ist der Kandidat zum Präsidenten gewählt, der über 40 Prozent der Stimmen gewinnt und dabei mindestens zehn Prozent Vorsprung erreicht. Nach 95,22 Prozent der ausgezählten Stimmen führt Morales mit 46,86 Prozent vor Mesa mit 36,77 Prozent. Gerade einmal 0,13 Prozent Vorsprung würden demnach Morales vor einer Stichwahl retten