Wenn wir keinen Konsens erzielen, werde ich als Oberbürgermeister auch ohne den Gemeinderat derartige Baugebote aussprechen. Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen

Man hätte das in der Vergangenheit schon versucht, wiegelt der Oberbürgermeister am Montagabend in einer Sitzung des Verwaltungsausschusses im Tübinger Gemeinderat ab, er will daher weiter an seinen Plänen festhalten. Und dennoch ist nun Bewegung in die festgefahrene Diskussion gekommen: Der Oberbürgermeister will den Gemeinderäten jetzt Informationen dazu liefern, welche konkreten Grundstücke er für seine Pläne im Auge hat. Er kündigt auch an, vor einem möglichen Baugebot an einen Grundstücksbesitzer dessen jeweiligen Einzelfall gründlich zu prüfen, Härtefälle zu vermeiden. Und auch über den geplanten Brief an Grundstückbesitzer wollen Oberbürgermeister und Gemeinderat nun sprechen: Die konservativ-bürgerlichen Fraktionen drängen auf ein Anschreiben, das mehr auf Freiwilligkeit setzt, nicht auf Zwang, ohne Enteignungs-Drohung. Offen, ob eine gemeinsame Linie gelingen kann.