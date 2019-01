Am Sonntagabend (Ortszeit) schrieb Trump auf Twitter, man werde den "lange überfälligen Truppenabzug aus Syrien" beginnen, während man die "wenigen" verbliebenen IS-Kräfte hart und von vielen Richtungen aus angreife. Sollte der IS sich wieder neu formieren, werde man ihn von "existierenden Basen" aus angreifen. Trump sprach auch von der Schaffung einer "Sicherheitszone" mit einer Breite von 20 Meilen (32 Kilometer) - ohne auszuführen, was er damit genau meinte.



Trump schickte in den vergangenen Tagen Pompeo und seinen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton auf Nahost-Tour, um Alliierten die Verunsicherung zu nehmen. Mit mäßigem Erfolg: Ein Besuch Boltons in Ankara endete jedenfalls wegen des Streits um die Kurden im Eklat. Erdogan verweigerte am vergangenen Dienstag ein Treffen mit Bolton in Ankara. Die "Washington Post" zitierte am Montag einen Trump-Berater mit den Worten, Boltons Reise sei "völlig unglücklich" verlaufen. "Sie haben die ganze Sache verbockt, und das hätte nicht sein müssen."